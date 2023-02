Il blitz nell’abitazione di un 29enne nel Trapanese

In 20 giorni due arresti per spaccio di droga, e questa volta lo stupefacente trovato nascosto in casa. Un giovane di Pantelleria beccato dai carabinieri a commettere sempre lo stesso reato nel più classico contesto in cui emerge come il “lupo perde il pelo ma non il vizio”. I carabinieri hanno tenuto sempre ben aperti gli occhi su un 29enne. Prima scoperto a sbarcare da una nave con dello stupefacente. E adesso trovato anche con della droga nascosta all’interno di casa. Gli inquirenti non avevano perso d’occhio il ragazzo, convinti che stava ancora proseguendo la sua attività illecita nell’isola del Trapanese. Ed effettivamente dopo il blitz nella sua abitazione sono arrivati i riscontri.

L’accusa sempre al stessa

I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato un 29enne con precedenti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione coordinata con il supporto della Procura della Repubblica di Marsala. Sempre i carabinieri avevano arrestato il giovane già lo scorso 6 febbraio al porto.

Il primo arresto

Fu beccato mentre scendeva dalla nave proveniente da Trapani con circa 200 grammi di hashish nascosta nello zaino. In quell’occasione il Gip del tribunale di Marsala, dopo aver convalidato l’arresto, aveva disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Oltre anche al divieto di uscire da casa nelle ore notturne con contestuale richiesta di sospensione dell’assegno del reddito di cittadinanza.

La perquisizione

Durante un servizio notturno i carabinieri hanno prima verificato la presenza del soggetto in casa. In seguito hanno dato seguito ad un mandato di perquisizione domiciliare della Procura di Marsala. A conclusione di questa verifica dentro casa del giovane sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di mobili della camera da letto, alcuni pezzi di sostanza stupefacente tipo hashish.

Anche materiale per confezionare

Il peso complessivo della droga si aggirava sui 100 grammi. Trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale e all’arresto dell’uomo per spaccio. Il tribunale di Marsala ha convalidato l’arresto e disposta la misura degli arresti domiciliari.

