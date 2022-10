Nei guai un giovane

Secondo arresto per spaccio di droga a Pantelleria, in provincia di Trapani. I Carabinieri hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 26enne incensurato.

La droga addosso e in casa

Durante lo svolgimento di un normale servizio serale di pattugliamento sull’isola i Carabinieri hanno sottoposto a controllo l’indagato a bordo del proprio ciclomotore. Eseguita una perquisizione personale, visto il particolare stato nervoso in cui versava il fermato, è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. La perquisizione domiciliare ha permesso poi ai militari operanti di rinvenire ulteriori 66 grammi della stessa sostanza e 4 grammi di hashish già suddivisa in diverse dosi.

Sequestro e arresto

Droga e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato arrestato. A seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pantelleria e all’obbligo di presentazione alla P.G.

Il secondo arresto in soli due giorni

Nota dei movimenti sospetti nel buio di una stradina di Pantelleria, nel Trapanese, e lo fa arrestare per spaccio di droga. E’ stato l’intuito di un carabiniere fuori servizio a permettere di scovare un giovane con oltre 250 grammi di roba e vari altri attrezzi per il confezionamento.

L’accusa

Sono stati i carabinieri della stazione di Pantelleria ad avere arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un incensurato di 23 anni, originario di Milano ma residente sull’isola. Il giovane è stato notato da un militare dell’Arma, libero dal servizio, in pieno centro, in tarda serata mentre si appartava guardingo con un altro soggetto, conosciuto al carabiniere, scambiandosi velocemente qualcosa.

La perquisizione e la conferma

Chiesto l’ausilio della pattuglia impiegata nel controllo del territorio, il militare sottoponeva a perquisizione domiciliare il sospettato trovandolo in possesso di un involucro termosaldato contenente 120 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, un involucro termosaldato contenente altri 110 grammi circa di marijuana, 32 grammi circa di sostanza da taglio tipo mannite oltre a bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento di dosi.

Il sequestro della droga

Il 23enne è stato arrestato dai carabinieri che hanno sottoposto a sequestro l’intero quantitativo di sostanza stupefacente. In seguito all’udienza di convalida veniva applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.