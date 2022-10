Emergenza sbarchi, nata bimba da donna migrante a Pantelleria

08/10/2022

Una bimba è nata da una donna migrante che ieri sera è sbarcata a Pantelleria. Dopo il parto in ospedale, la giovane è stata trasferita con la piccola in elicottero a Trapani. La mamma faceva parte dei 250 migranti che nella giornata di ieri sono arrivati sull’isola con 15 imbarcazioni diverse, tutte soccorse dalla guardia costiera.

Ieri sera altre operazione di sbarchi

Sino a ieri notte sul molo del porto sono proseguite le operazioni di sbarco e di trasferimento presso il centro accoglienza allestito sull’isola. Ieri notte, intanto, con la nave di linea sono stati trasferiti a Trapani i migranti che erano arrivati nei giorni scorsi sull’isola.

Situazione delicata anche a Lampedusa

Sicuramente la situazione più delicata sul fronte dell’emergenza migranti si registra nell’Agrigentino. Sono 68 i migranti che sono arrivati, con tre diverse imbarcazioni, durante la notte nelle isola Pelagie. Si aggiungono ai 12 approdi di ieri con 313 persone in totale. Al molo commerciale di Lampedusa sono stati bloccati, subito dopo l’approdo, 37 tunisini, fra cui 4 donne, una delle quali incinta di 7 mesi, e quattro minori. La guardia di finanza, sulla terraferma di Linosa, ha invece bloccato 9 tunisini.

Imbarcazione non ancora ritrovata

L’imbarcazione, in questo caso, non è stata ancora ritrovata. A 3 miglia dalla costa di Lampedusa, la motovedetta V821 delle Fiamme gialle ha intercettato e agganciato una barca di legno di 7 metri con a bordo 22 bengalesi. All’hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 684 ospiti, a fronte dei 350 posti disponibili. La polizia ha dato il via al trasferimento, a piccoli gruppi, dalla struttura d’accoglienza al porto dove in 431 verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle.

Ieri altri avvistamenti

E’ da giorni che oramai gli sbarchi sono ripresi nell’isola Agrigentina. Ieri sono stati 38 i migranti arrivati a Lampedusa, con due diversi barchini, nel giro di poche ore. Giovedì sera, dopo un soccorso a 13 miglia dalla costa, erano giunti 15 tunisini. Ieri invece, intercettati su un barchino di 5 metri, sono sbarcati in 23, fra cui 11 donne. Questi ultimi hanno dichiarato di essere originari di Guinea e Costa d’Avorio.