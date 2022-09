Ancora una vittima di incidenti in Sicilia. E’ morto dopo un mese, Eugenio Catania, macellaio 64enne di Porto Empedocle, deceduto in un ospedale di Palermo dopo che lo scorso 6 agosto era rimasto vittima di un schianto sulla Agrigento-Caltanisetta.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando in direzione Caltanissetta a bordo del suo furgone, quando ha perso il contro del mezzo che si è schiantato contro il guard-rail. Subito gravissime le condizioni dell’uomo, colpito in varie parti del corpo dalle lamiere: prima è stato trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, poi in elicottero è stato trasferito a Palermo.

Lascia la moglie Mimì e i figli Calogero e Davide. Eugenio Catania era molto conosciuto per la sua macelleria, punto di riferimento non solo a Porto Empedocle ma anche nei comuni vicini. Ieri i funerali

Sangue sulle strade in Sicilia

Ancora sangue sulle strade in Sicilia, dunque. Un’incidente ha causato qualche giorno fa la morte di un giovane di 22 anni a Saponara, in provincia di Messina.

La vittima è Angelo Cannuni, di Spadafora, deceduto dopo lo scontro tra il motorino sul quale viaggiava e due auto, una Grande Punto e un’Audi. L’impatto, la cui dinamica è ancora da stabilire, si è verificato tra la via Kennedy e la via Sciascia.

Dalle prime analisi, sembra che il giovane si sia scontrato con la Grande Punto, che sarebbe poi finita in un terreno sottostante alla carreggiata dopo aver fatto un volo di 4-5 metri. Il conducente della vettura avrebbe infatti tentato di evitare lo scooter, senza però riuscirci. I soccorritori hanno provato a rianimare il 22enne, senza però riuscirci. Da stabilire invece il ruolo che l’altra auto ha avuto nell’incidente.

Su Facebook decine di commenti di cordoglio. Il giovane, che aveva frequentato l’Iits Majorana di Milazzo, si era poi iscritto a Scienze informatiche all’università di Messina.

Grave incidente a Termini Imerese, cinque feriti una donna in codice rosso

Tragedia sfiorata anche nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. Un grave incidente ha provocato cinque feriti, trasferiti in ambulanza al pronto soccorso di Termini Imerese.