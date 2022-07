In quasi 200 ospiti nella piccola struttura di Pantelleria

E’ emergenza sbarchi a Pantelleria. Il centro di accoglienza ne ha ospitato quasi 200 in queste ore, alcuni positivi al Covid19. La piccola isola non dispone nemmeno di un hotspot: “Se in queste condizioni anche pochi migranti diventano un problema – afferma Nino Minardo, segretario regionale della Lega Sicilia-Prima l’Italia -, figurarsi oggi che siamo a numeri insostenibili. Nell’ex caserma Barone ad esempio sono rimasti stipati ieri oltre 180 extracomunitari quando la capienza massima della struttura è di 28”.

Servono investimenti

Secondo il leader siciliano della Lega servono nuovi investimenti per le infrastrutture e una maggiore presenza delle forze dell’ordine. “Sostengo in pieno l’iniziativa del responsabile della Lega Sicilia a Pantelleria, Federico Tremarco – precisa Minardo -, che ha fatto notare come già l’anno scorso i clandestini vagavano indisturbati per l’isola ed ora è il momento che il ministro Lamorgese venga personalmente a Pantelleria per rendersi conto della situazione”.

Contenimento flussi migratori

“Ovviamente – prosegue il segretario regionale dei Salviniani – serve pure tornare ad una politica più rigida e concreta del contenimento dei flussi migratori, in particolare quelli dalla Tunisia verso le isole minori siciliane, flussi che in queste settimane sono purtroppo tornati ad aumentare”.

Situazione al limite anche a Lampedusa

In questi giorni a preoccupare anche la situazione di Lampedusa. Sino alla notte a cavallo tra il 15 e il 16 luglio scorsi sono stati 144, con 9 diversi barchini, i migranti che sono giunti nell’isola dell’Agrigentino. Tutti sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola dove sino al 15 luglio c’erano 345 persone. Ci sono stati diversi trasferimenti ma la situazione resta al limite. Fra i migranti sbarcati l’ultima volta, dopo essere stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza e capitaneria, anche donne e minori.

L’appello del presidente della Regione

Nei giorni scorsi il presidente della Regione, Nello Musumeci, aveva chiesto l’aiuto di Roma nella gestione dei migranti. Non solo a Lampedusa ma anche a Pantelleria la situazione è allarmante. Il centro di accoglienza infatti non riesce più a ospitare le persone arrivare sull’isola siciliana.