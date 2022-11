In due a Trapani sono stati denunciati dopo una perquisizione

In giro in auto con coltelli, palanchino e persino una frusta, forse con l’obiettivo di prendere parte a qualche spedizione punitiva o ad una rissa. In due sono stati denunciati per essersi armati. Fortunatamente sono stati intercettati appena in tempo dai carabinieri che nello scorso fine settimana avevano intensificato i controlli su strada a Trapani. Una terza persona è stata anche denunciata dopo aver provocato un incidente: era senza patente e per di più sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. L’attività dei militari dell’Arma è stata organizzata con l’obiettivo proprio della prevenzione di raid criminali e di contrasto alle violazioni del codice della strada.

L’auto con l’arsenale

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno messo in campo dei controlli molto serrati nel fine settimana appena trascorso, arrivando a denunciare due giovani trapanesi, entrambi di 25 anni, con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Fermati e controllati durante un posto di blocco, sono stati sottoposti a perquisizione personale e a quello del veicolo sul quale viaggiavano.

Cosa è stato trovato

Sono stati sorpresi in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato, un palanchino in ferro e una frusta in nervo di bue, tutti oggetti utilizzati presumibilmente come strumenti potenzialmente utilizzabili per una rissa. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai carabinieri che hanno contestualmente segnalato alla Procura i due 25enni.

La terza denuncia

Altro soggetto denunciato dai carabinieri di Trapani durante l’ultimo weekend è stato un pregiudicato trapanese di 24 anni, che oltretutto al momento è sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. E’ stato beccato alla guida di un’auto senza patente e anche guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A seguito di un incidente con feriti, i militari dell’Arma dopo aver rilevato il sinistro accertavano che l’uomo oltre ad essere sprovvisto di patente di guida sarebbe risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti.