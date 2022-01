Fu sottoposto alla misura quando aveva rubato tv in ospedale

Un pregiudicato torna in carcere dopo aver ripetutamente violato l’obbligo di dimora. Le manette sono scattate ai polsi di un 25enne originario di Palermo ma residente a Castelvetrano, nel trapanese. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia cittadina.

L’ultimo precedente

L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per alcuni reati contro il patrimonio, nello scorso mese di dicembre era stato arrestato dai carabinieri di Castelvetrano per il furto di alcuni televisori dal locale ospedale, subito rinvenuti e restituiti agli aventi diritto. Durante la convalida dell’arresto, la competente autorità giudiziaria aveva sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora che, tra l’altro, imponeva al 25enne di permanere in casa dalle 20 e le 7 del giorno dopo.

Le violazioni continue

Tuttavia il giovane, durante alcuni servizi di controllo organizzati dai militari dell’arma, non è stato trovato in abitazione in più circostanze. Per questo motivo l’autorità giudiziaria ha emesso una ordinanza di aggravamento predisponendo gli arresti domiciliari per il 25enne con l’applicazione del braccialetto elettronico.