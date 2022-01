Dovrà scontare altri 3 anni e 4 mesi di reclusione

E’ accusato di maltrattamenti in famiglia e torna in carcere dopo una condanna in via definitiva. Su delega della Procura distrettuale di Catania, i carabinieri della stazione di Nicolosi hanno condotto in carcere un 26enne catanese. Il provvedimento della carcerazione è stato emesso per “espiazione pena definitiva” dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale etneo.

Il fatto

L’uomo in particolare, che già si trovava ai domiciliari, dovrà scontare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Pedara da aprile 2017 al settembre 2019, secondo quanto appurato dagli inquirenti nel corso delle indagini. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.