Bar chiuso per quindici giorni a Trapani. Il provvedimento è stato emesso dopo che gli agenti sono intervenuti nel locale gestito da un trapanese di 40 anni si stava svolgendo nella notte tra lunedì e martedì scorsi una festa con musica a tutto volume. Erano presenti circa 200 persone diversi con precedenti penali noti alle forze dell’ordine.

Il proprietario nonostante l’intervento degli agenti non abbassava il volume della musica e alla festa aumentavano i partecipanti. Difficile intervenire subito visto che c’erano tante moto parcheggiate e auto. Gli agenti hanno ripreso tutto e alla luce di quanto riportato nel verbale il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha emesso il provvedimento di sospensione per l’attività di 15 giorni.

Rissa in un bar

Violenta rissa scoppiata nel Catanese durante la festa patronale finita a pugni, calci e colpi di sedie. Uno dei contendenti ha riportato varie fratture. Contuso anche un agente di polizia municipale intervenuto per tentare di sedare gli animi. Alla fine i carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno denunciato 6 persone, quattro delle quali con precedenti. Si tratta di soggetti che hanno avuto guai per vicende legate a reati contro la persona e il patrimonio. Le accuse per tutti sono di rissa aggravata e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

La segnalazione al 112

Nello specifico, nel corso della festa dei “Santi patroni” di Grammichele, qualche mese fa, i militari della locale stazione sono intervenuti per una rissa, segnalata al 112. La segnalazione fatta nei pressi di un bar di corso Roma dove, per futili motivi, si era appena consumata una rissa. Numerose le tracce di quell’episodio di violenza, come vetri e chiazze di sangue. Testimoni di quanto avvenuto anche gli agenti della polizia municipale, intervenuti poco prima per cercare di calmare gli animi.

Agenti di polizia municipale insultati

Uno degli agenti fu gravemente insultato dalle persone coinvolte nella rissa. Uno di loro oltretutto lo colpì anche con un pugno in quei momenti concitati. Ad avere la peggio uno dei soggetti coinvolti nella rissa che ha riportato diverse fratture. I carabinieri, dopo aver raccolto le dichiarazioni dei testimoni, hanno recuperato e analizzato le immagini delle telecamere presenti sul posto. In questo modo hanno potuto identificare gli autori e ricostruire l’esatta dinamica della rissa, avvenuta tra calci, pugni e lanci di sedie tra le due fazioni coinvolte nello scontro.

Il bar frequentato da troppi pregiudicati

A conclusione degli accertamenti effettuati, i militari dell’Arma hanno anche proceduto alla sospensione della licenza del bar. Notificato al gestore dell’esercizio pubblico il provvedimento emesso dal questore di Catania su richiesta del comando stazione di Grammichele. “L’attività in questione – è stato spiegato dal comando provinciale dei carabinieri di Catania – è stata ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. Non solo perché teatro dello scontro violento ma, così come si legge nel documento, anche perché abituale ritrovo di soggetti pregiudicati”.

