I carabinieri della stazione di Favignana hanno ritrovato un bimbo di 3 anni che si era smarrito nell’isola. I genitori si sono rivolti ai militari che non trovavano più il figlio che giocava in bici nei pressi della casa vacanze nel centro storico. Momenti di disperazione per i genitori. I carabinieri hanno iniziato le ricerche e sono riusciti a trovare il piccolo che era arrivato al porto dell’isola. Il bimbo è stato riaffidato nelle mani dei genitori.

Il bimbo ritrovato nel Nisseno

Un bimbo di 9 anni, che si era allontanato da casa dei nonni, è stato ritrovato dalla polizia a Caltanissetta dopo che i carabinieri avevano diramato una nota di ricerca.

Sulla base delle indicazioni ricevute – aspetto e abiti indossati dal bambino – gli equipaggi della polizia hanno iniziato le ricerche, partendo dall’area condominiale dove stava giocando con altri coetanei, prima di allontanarsi e percorrendo tutte le vie limitrofe. Dopo aver perlustrato tutta la zona il piccolo è stato trovato in una stradina sterrata buia in preda a una crisi di pianto.

Il bimbo, infatti, allontanatosi dall’area condominiale dove abitano i nonni per curiosare in giro, aveva perso l’orientamento e, anche a causa del buio, si era perso. Gli agenti hanno rassicurato il piccolo facendolo salire sull’auto di servizio per ripararlo dal freddo e rifocillarlo con biscotti e acqua in attesa dell’arrivo della madre. Dopo le identificazioni di rito e una foto ricordo, Gabriele è stato affidato alla donna visibilmente emozionata e grata agli agenti per il lieto fine dopo i primi momenti di paura.

A metà ottobre ritrovato anziano a Villarosa

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno rintracciato un uomo di Villarosa di 89 anni di cui era stata denunciata la scomparsa.

L’anziano si era allontanato dalla sua abitazione di mattina e non aveva più fatto ritorno. Sono stati i militari a ritrovarlo in contrada Diri nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Era ancora a bordo della sua auto impantanata tra la fitta vegetazione.

Ai militari dell’Arma ha riferito di aver perso l’orientamento, non riuscendo di conseguenza a tornare a casa. L’uomo, non essendo in possesso di un cellulare, non ha nemmeno potuto chiamare i soccorsi e quindi ha aspettato pazientemente che qualcuno lo salvasse. Dopo aver rifiutato le cure mediche è stato portato dal nipote.

