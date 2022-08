Militare di Birgi ferito e recuperato in mare ma è solo un’esercitazione dell’aeronautica

Michele Giuliano di

11/08/2022

Torna l’esercitazione del centro combat Sar di Birgi che ha simulato il recupero di un militare ferito in campo nemico. L’attività si è sviluppata in orario serale nella località “Scoglio Tondo” del lido Valderice, nel Trapanese. Si tratta della seconda esercitazione sviluppata in questo 2022 dopo la lunga sospensione a causa dell’emergenza covid19.

L’elicottero sorvola il mare

Spettacolare l’immagine dell’elicottero che ha sorvolato lo specchio di mare valdericino e che ha visto in piena attività il gruppo dell’aeronautica in servizio all’aeroporto militare di Trapani. La simulazione è consistita nel prelievo di un militare ferito in zona ostile nemica. E’ stato recuperato da un altro militare sceso dall’elicottero con una corda e opportunamente imbracato.

La recente storia dell’82° gruppo Sar

Nell’agosto 1982 nell’aeroporto militare di Trapani Birgi viene ricostituito l’82º gruppo Sar con le storiche 139° e 149° squadriglie, come reparto dipendente operativamente dal 15º stormo e logisticamente dal 37º stormo sulla quale area è ospitato. Nel 2007, in occasione dell’88º anniversario della costituzione dell’aeronautica militare, l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito all’equipaggio di un HH-3F dell’82º centro Sar di Trapani la medaglia d’argento al valore aeronautico. Nel 2022 ha celebrato il 40° anniversario ed in questi 40 anni il centro ha effettuato 44 mila ore di volo e salvato circa 800 vite umane.

La precedente esercitazione

Nel maggio scorso ci fu la precedente esercitazione con incidente aereo simulato all’aeroporto di Trapani Birgi. Centinaia di mezzi e persone sono stati coinvolti per provare il Piano di Emergenza Aeroportuale. Ad esesre stato simulato un incidente aereo di vaste proporzioni, con l’ausilio di un aeromobile importante. Un apparato di soccorso articolato e complesso che è stato arricchito da particolari comparse, gli studenti dell’istituto tecnico aeronautico di Trapani e dai droni. Si è trattato di una simulazione massiccia e realistica coordinata e disciplinata dal Piano, imposto dalla normativa internazionale e previsto per tutti gli aeroporti, per rispondere alle emergenze e agli incidenti aeronautici.