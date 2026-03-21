Nuova operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Trapani, che hanno tratto in arresto due uomini di 35 e 37 anni, entrambi trapanesi, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dello spaccio di droga nel territorio locale.

L’attività investigativa ha condotto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in un appartamento situato nel quartiere San Giuliano, sospettato di essere stato trasformato in un vero e proprio punto vendita per il mercato illegale. Durante la perquisizione dell’abitazione, i Carabinieri hanno sorpreso i due soggetti in possesso di hashish e residui di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.

Oltre allo stupefacente, all’interno dei locali sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, necessario per la pesatura delle dosi, e una somma di denaro in contanti, ritenuta probabile provento dell’attività delittuosa. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per le successive fasi istruttorie.

A seguito dell’arresto, i due uomini sono comparsi davanti all’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida. Il Giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti.