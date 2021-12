Nella categoria 70 chili vince Giovanni Accardo

“Questa medaglia l’ho aspettata da tanto tempo e finalmente è arrivata. Per me è una grandissima emozione”. Sono le prime parole di Giovanni Accardo, il 55enne di Trapani che è salito alla ribalta internazionale dopo essersi laureato campione del mondo di braccio di ferro. Il siciliano ha raggiunto questo traguardo nella categoria “Grand master 70 chilogrammi” ed ha vinto la finalissima a Bucarest, in Romania. Grande sicurezza mostrata anche nella gara decisiva che ha sin da subito guidato e portato a termine.

Battuto un ucraino

Accardo è riuscito nell’impresa di avere la meglio nello scontro finale con un atleta ucraino, Oleksandr Medvedvev. Una sfida all’ultima goccia di sudore che però in realtà ha sostanzialmente dominato sin dall’inizio il trapanese. Infatti il 55enne sin da quando l’arbitro ha dato il via alla contesa ha accelerato con tutta la sua forza ed ha immediatamente inclinato il braccio dell’avversario. Viso tirato e massima concentrazione per Giovanni che ha praticamente sempre condotto la gara, con l’ucraino costretto a difendersi e a dover subito rimontare ma senza riuscirci. La resistenza dell’avversario è durata solo qualche secondo e per Accardo è stata grande festa. Alla fine lo stesso Medvedvev, appena battuto, si è complimentato con il trapanese e lo ha abbracciato regalandogli sportivamente un grande sorriso.

Il medagliere italiano

L’atleta trapanese ha partecipato con la maglia azzurra per conto della Federazione Italiana Braccio di Ferro S.B.F.I. La vittoria è arrivata all’edizione 2021 della World Armwrestling & Para-Armwrestling Championship che si è svolta nell’impianto Pullman Bucharest World Trade Center. La vittoria di Accardo è stata determinante nell’economia dell’intera spedizione azzurra. Infatti l’Italia è stata la quinta nazione al mondo nel medagliere “Master”. Meglio hanno fatto soltanto Russia, Romania, Ucraina e Kazakhstan. Parliamo poi di una competizione di un certo spessore nel suo genere. Infatti a questa edizione mondiale hanno partecipato oltre 40 paesi e oltre 800 concorrenti.