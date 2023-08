Con una multa di oltre mille euro

Nel territorio del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” prosegue l’attività di sorveglianza svolta dai Carabinieri Forestali per la tutela del patrimonio naturalistico.

I carabinieri, in servizio sull’isola di Pantelleria, impegnati in servizi di perlustrazione, si accorgevano della presenza di un focolaio all’interno di un fondo privato sito in contrada Sibà, alimentato dal proprietario intento nell’opera di combustione dei residui vegetali provenienti dal proprio fondo.

A carico dell’uomo, che avrebbe acceso il fuoco in completa violazione della normativa di settore, ovvero in periodo di divieto e, tra l’altro, senza osservare l’obbligo di distanza minima da edifici, case e strade, veniva comminata una sanzione di oltre 1000 euro atteso il potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Incendiò sterpaglie e macchia mediterranea, denunciato un pastore

Aveva procurato un incendio in un’ampia zona alla periferia di Valderice, nel Trapanese, e per questo un pastore è stato denunciato. Per risalire all’uomo si è fatto leva su una serie di indizi raccolti dai carabinieri, confermati poi dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dal fatto che alcuni testimoni, per l’esattezza i pompieri, avessero incrociato l’auto del pastore mentre si recavano in zona per spegnere il rogo.

A procedere sono stati i carabinieri della stazione di Valderice che hanno segnalato alla Procura di Trapani un pastore 30enne valdericino con l’accusa di incendio. A conclusione di un’attenta attività di indagine, i militari dell’arma hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo. L’episodio è quello che ha riguardato l’incendio di sterpaglie e macchia mediterranea che si sviluppò per circa 135 metri lo scorso 4 settembre in località Carrubbazza a Valderice, all’interno di un terreno demaniale.

Incendio al Giardino Inglese, a fuoco alberi e sterpaglie

Fiamme al parco “Piersanti Mattarella”, meglio conosciuto come Giardino Inglese, a Palermo qualche giorno fa. L’incendio, partito da un’area verde limitrofa compresa fra il parco e il civico 52 di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è divampato intorno alle 15. Da capire ancora le cause.

Ad accorgersi del rogo alcuni residenti e un passante che, mentre transitava in moto, è stato allertato dalle fiamme ed ha chiamato i soccorsi. Il fumo si è esteso per tutta la zona, interessando anche l’area di via Libertà. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, con l’ausilio di un camion e di un autobotte hanno immediatamente sedato il fuoco. Ad essere interessate dal rogo alcune sterpaglie e un paio di alberi di salici.