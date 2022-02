Sono in tutto 5 gli indagati a Buseto Palizzolo

Avevano gettato nel terrore un intero paese, abbastanza tranquillo come quello di Buseto Palizzolo, nel trapanese. Due rapine con modalità violente avevano turbano la quiete della piccola comunità alla fine dello scorso anno. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato gli autori di quei raid. Ad essere state emesse due distinte ordinanze di custodia cautelare dal Gip del tribunale di Trapani, su richiesta della Procura, nei confronti di 5 persone di età compresa tra i 19 e i 68 anni. Sono accusati a vario titolo di rapina, ricettazione, lesioni, danneggiamento, minaccia e violenza privata. Tre sono stati rinchiusi in carcere, uno ha avuto i domiciliari ed un altro invece l’obbligo di dimora.

Le indagini

I provvedimenti scaturiscono dalle indagini condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, a seguito di due distinti episodi di rapina. Vittime in entrambi i casi dei minorenni. Gli episodi si verificarono entrambi a Buseto Palizzolo nel settembre 2021 e la notte di capodanno 2022. I diversi testimoni sentiti e la minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di individuare i presunti autori. Tra loro si ipotizza che solo un componente abbia partecipato ad entrambe le rapine.

Le rapine

Sebbene la prima rapina fosse stata organizzata da quattro soggetti, mentre la seconda solo da due, gli investigatori avevano immediatamente ipotizzato che ci fosse un collegamento tra i due episodi. Le modalità esecutive erano risultate molto simili: i malfattori, in entrambi i casi, dopo aver individuato la vittima a bordo di uno scooter, avevano occupato la carreggiata per costringerlo a fermarsi. Poi, approfittando della minore età e ricorrendo alla violenza, gli avevano sottratto lo scooter, dandosi alla fuga.

Anche danneggiamenti alle auto

Le indagini hanno permesso di ricostruire che, poco prima della rapina di settembre, i presunti autori avevano anche lanciato delle pietre in direzione di alcune autovetture in transito sulla strada provinciale che collega Buseto Palizzolo a Valderice. Avevano mandato in frantumi il vetro posteriore di un veicolo causando lesioni ad un bambino che era sul sedile della macchina. Gli scooter che erano stati rubati sono stati rintracciati e restituiti ai proprietari.