I carabinieri denunciano un 53 nel Trapanese

La casa svaligiata e gli oggetti rubati messi in vendita su internet. Ad accorgersi che quella merce on line fosse proprio quella trafugata da un’abitazione sono stati i carabinieri di Petrosino, nel Trapanese. I militari dell’Arma si misero ad indagare in seguito alla denuncia della vittima del furto. Ed hanno avuto l’intuizione di mettersi a cercare sui mercati on line della zona. Grazie alla dettagliata descrizione degli oggetti e anche ad alcune foto, i militari dell’arma hanno centrato l’obiettivo. Scorrendo pagine su pagine su internet alla fine sono riusciti ad imbattersi in un negozio che aveva messo in vendita quegli oggetti. Attraverso l’esercente, all’oscuro di tutto, sono quindi risaliti a chi aveva venduto quella roba. E per lui è scattata una denuncia.

L’accusa

I carabinieri della stazione di Petrosino hanno denunciato, per il reato di ricettazione, un pregiudicato marsalese di 53 anni. A lui sono arrivati i carabinieri dopo indagini a tamburo battente relative ad una casa totalmente svaligiata. Il proprietario dell’immobile aveva presentato denuncia dopo aver scoperto che la sua casa di villeggiatura era stata “ripulita”, spogliata di ogni bene.

La lista della roba rubata

La vittima del furto aveva presentato ai carabinieri una dettagliata lista del materiale trafugato. Per alcuni di questi oggetti erano state anche fornite delle fotografie. I militari dell’Arma hanno intrapreso un’indagine a 360°, attuando anche dei controlli sul web. L’intuizione dei carabinieri di Petrosino si è rivelata corretta. Infatti, scorrendo tra i vari siti di vendita di articoli usati, i militari hanno notato alcuni degli oggetti che risultavano rubati dalla casa di villeggiatura.

Cosa è stato pescato sul web

Ad essere adocchiati on line in vendita mobili di antiquariato, elettrodomestici, quadri e vasi in ceramica esposti in un mercatino dell’usato del marsalese. Raggiunto il punto vendita, i carabinieri sono risaliti al soggetto che poco prima avrebbe venduto i beni al commerciante. Si è arrivati al 53enne, denunciato per ricettazione. Tutta la merce recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

