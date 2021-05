Su Raitre

Stasera, mercoledì 26 maggio, alle 21.20, su Raitre, a Chi l’ha visto? si torna a parlare di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004.

Saranno mostrati documenti esclusivi su Denise Pipitone e ci saranno collegamenti in diretta dalla cittadina siciliana per le ultime notizie.

Poi, si parlerà della misteriosa scomparsa di Marina, la mamma sparita nel nulla dalla provincia di Oristano. Inoltre, il drammatico ritrovamento di Khrystyna Novak, uccisa secondo gli inquirenti dal vicino di casa. E, come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Infine, a proposito di Denise Pipitone, domani, gioveedì 27 maggio, alle 12, sarà presentata la proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla scomparsa della bambina presso la sala Berlinguer del Gruppo Pd della Camera, al 3° piano del Palazzo dei Gruppi in via Uffici del Vicario 21. Lo hanno noto l’ufficio stampa.

Parteciperanno i deputati democratici Alessia Morani e Carmelo Miceli (firmatari della PDL) e Piera Maggio, madre di Denise.