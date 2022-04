Già lo scorso anno furono denunciati una prima volta per lo stesso motivo

Una coppia è stata denunciata a Castelvetrano, nel trapanese, per furto di energia elettrica. Si tratta oltretutto di recidivi: già lo scorso anno erano stati beccati ad aver realizzato un bypass illecito nella stessa abitazione.

I controlli

In questi giorni i carabinieri del comando provinciale di Trapani stanno eseguendo una serie di servizi mirati al controllo delle forniture di energia elettrica, manomissioni ai contatori e allacci abusivi alla rete pubblica. Con il fondamentale supporto di personale tecnico qualificato della società di distribuzione è stata denunciata dai carabinieri una coppia di Castelvetrano di 29 e 30 anni per furto aggravato di energia elettrica.

L’illecito

Nel territorio di Castelvetrano i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo delle forniture constatando che i denunciati avrebbero realizzato abusivamente un allaccio alla rete pubblica, sottraendo energia elettrica per circa 3.500 euro. Questo per alimentare la propria abitazione di residenza, sita nella frazione di Triscina. Già nel 2021 la coppia era stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano per lo stesso reato quando, a seguito di un accertamento con personale qualificato, era stato rinvenuto un allaccio abusivo alla rete pubblica nella stessa abitazione.

I controlli proseguono

Questo tipo di attività, insieme agli enti gestori della fornitura, sarà ripetuta nei prossimi giorni così da contrastare il fenomeno di furto di energia tramite allacci abusivi e manomissioni di contatori. Questo anche a livello preventivo in modo da evitare incendi e conseguenze gravi come già accaduto in alcuni casi.

Il recente precedente

Sempre a Trscina recentemente un intero nucleo familiare è stato denunciato per furto di energia elettrica. La loro abitazione è risultata direttamente allacciata alla rete elettrica pubblica, e dunque non risultando alcun consumo. A scoprire tutto i carabinieri che hanno trivato l’allaccio e denunciato i tre componenti del nucleo familiare. Ad intervenire i carabinieri della stazione di Marinella, che hanno portato avanti indagini delegate dalla Procura di Marsala in merito ad alcuni ammanchi di energia elettrica segnalati dalla società di distribuzione.