In arrivo un’interrogazione del Movimento 5 Stelle

Scoppia letteralmente il centro per migranti di Pantelleria, nel Trapanese. Attualmente ospita all’incirca il quadruplo dei migranti in più rispetto alla sua capienza massima. La questione finisce in senato.

L’interrogazione

Il senatore del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo, ha annunciato che domani depositerà un’interrogazione per chiedere al ministro dell’Interno di “porre rimedio alla situazione di grave affollamento in cui si trova attualmente il centro di prima accoglienza di Pantelleria che, a fronte di una capienza massima prevista di 28 posti, attualmente ospita 133 migranti a seguito degli sbarchi susseguitisi la scorsa settimana”.

Anche l’emergenza covid

“Diversi sono anche i migranti risultati positivi al covid19, un’emergenza nell’emergenza – aggiunge Santangelo -. L’encomiabile impegno del personale dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza sta assicurando l’ordine pubblico nella struttura, riducendo però la forza del loro presidio nell’intero territorio dell’Isola. Pantelleria – conclude il parlamentare – non può essere lasciata sola nella gestione di questa grave situazione e in generale nella gestione dei flussi migratori, per questo ho chiederò l’intervento urgente del governo centrale al fine di prevedere anche la destinazione di un reparto mobile della Polizia di Stato al pari di quanto fatto presso l’hotspot di Lampedusa”.

L’emergenza sbarchi

Il problema si è posto in questi giorni perché si sono susseguiti una serie di sbarchi a Pantelleria. Il centro di accoglienza ne ha ospitato quasi 200 in queste ore, alcuni positivi al Covid19. La piccola isola non dispone nemmeno di un hotspot: “Se in queste condizioni anche pochi migranti diventano un problema – aveva detto ieri Nino Minardo, segretario regionale della Lega Sicilia-Prima l’Italia -, figurarsi oggi che siamo a numeri insostenibili. Nell’ex caserma Barone ad esempio sono rimasti stipati ieri oltre 180 extracomunitari quando la capienza massima della struttura è di 28”.

Situazione al limite anche a Lampedusa

In questi giorni a preoccupare anche la situazione di Lampedusa. Sino alla notte a cavallo tra il 15 e il 16 luglio scorsi sono stati 144, con 9 diversi barchini, i migranti che sono giunti nell’isola dell’Agrigentino. Tutti sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola dove sino al 15 luglio c’erano 345 persone. Ci sono stati diversi trasferimenti ma la situazione resta al limite. Fra i migranti sbarcati l’ultima volta, dopo essere stati soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza e capitaneria, anche donne e minori.