E’ successo in una banchina del porto di Trapani

Tanta paura ieri pomeriggio per un nutrito gruppo di turisti che era a bordo di una motobarca al porto di Trapani e si è andata a schiantare contro un altro natante ormeggiato. Un impatto che è stato abbastanza violento tanto da creare ad entrambe le barche danni non indifferenti. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito ma solo tanta paura fra le persone che erano a bordo. Immediati i soccorsi, tutto è stato messo in sicurezza e l’episodio si è potuto archiviare solo come una disavventura con danni soltanto materiali.

La dinamica

Secondo una prima analisi della dinamica, che comunque è ancora in fase di accertamento, la motobarca Gwaihir carica di turisti, di rientro da un’escursione alle Egadi, sarebbe andata in avaria. Nel senso che per problemi tecnici non si è riuscita a fermare in fase di ormeggio. Questo ha finito per far schiantare l’imbarcazione con la motonave Intrepido che era agli ormeggi, senza passeggeri a bordo. L’urto ha creato una falla, anche se è stato scongiurato il pericolo di affondamento.

Un terzo natante danneggiato

Nello scontro tra i due natanti è stata anche danneggiata una terza imbarcazione, anch’essa ormeggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti con la sezione navale del distaccamento portuale di Trapani. La squadra dei vigili del fuoco è stata impegnata per tutto il pomeriggio nelle operazioni di prosciugamento al fine di evitare l’affondamento dell’imbarcazione danneggiata.

Nessuno sversamento di carburante

Ad essere stato scongiurato anche lo sversamento di carburante dalle imbarcazioni coinvolte nello scontro. Infatti dopo la collisione nessuno dei natanti ha riportato il danneggiamento della scocca nei pressi dei rispettivi serbatoi. Questo ha permesso quindi non solo di evitare che il liquido finisse in mare, con conseguentemente inquinamento, ma anche di evitare ulteriori preoccupazioni per possibili incendi. Nonostante tutto i pompieri hanno operato in modo da assicurare la massima sicurezza, evitando quindi sul nascere possibili corto circuiti o potenziali problemi di innesco incendi.