Alle Eolie danneggiato aliscafo durante un attracco a Santa Marina Salina. La Guardia costiera ha avviato una indagine per accertare eventuali responsabilità.

L’incidente per l’aliscafo “Eschilo”

Incidente per l’aliscafo “Eschilo” della Liberty Lines. È accaduto durante la manovra di attracco nel porticciolo di Santa Marina Salina. Il mezzo, già a velocità ridotta, comandato da Francesco Arena, con l’ala si è schiantato contro il pontile. Da accertare le cause. A bordo i pochi passeggeri e i membri dell’equipaggio, a parte il forte impatto, non hanno riportato conseguenze.

Indagine della Guardia costiera

Per precauzione i passeggeri diretti a Filicudi e Alicudi sono sbarcati a hanno proseguito con la nave della Siremar. L’aliscafo sarà trasferito in cantiere e per qualche giorno nei collegamenti marittimi da e per le isole Eolie vi sarà il piano a tre. La guardia costiera sulla vicenda ha avviato una indagine.

L’incendio a Febbraio

Il 12 febbraio incendio su mezzo della Liberty Lines al porto di Favignana. Un incendio a bordo del natante ha fatto scattare l’allarme. Il rogo si è sprigionato dall’aliscafo che era appena sbarcato a Favignana con la corsa delle 8.10. Ad ergersi nel cielo un’enorme ondata di fumo che ha sovrastato il cielo.

Al vaglio le cause

Si sta provando a capire cosa possa essere successo. Si ipotizza un malfunzionamento di qualche parte elettrica da cui poi si è innescata qualche scintilla. Da lì sarebbe partito il fuoco e il fumo. L’aliscafo era praticamente quasi ormeggiato sul porto. La fumata visibilmente veniva fuori dalla parte anteriore del natante. IL rogo ha interessato il monocarena “Gianluca M.”.

I casi siciliani

Non è la prima volta che aliscafi o traghetti vanno a fuoco, innescando chiaramente non poco panico. E’ accaduto ad esempio su un vaporetto a Lipari adibito alle escursioni che era carico di turisti. Era appena giunto da Milazzo alla più grande delle isole Eolie. Neanche il tempo di attraccare nel porticciolo di Marina Corta che dall’Eolian Kink è iniziato a uscire del fumo. Immediatamente è scattato l’allarme e l’equipaggio si è premurato a mettere in sicurezza i vacanzieri facendoli scendere immediatamente. Con l’ausilio di estintori hanno fatto in modo che non divampasse l’incendio.