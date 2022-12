Il piano nel dettaglio

Via libera della Giunta di Erice, nel Trapanese, al piano triennale per il fabbisogno del personale che prevede la stabilizzazione di 51 lavoratori Asu, l’adeguamento contrattuale per dipendenti e nuove assunzioni.

La Giunta comunale di Erice ha approvato il Piano Triennale del fabbisogno del Personale anno 2022/2024 che prevede la stabilizzazione di 51 lavoratori ASU, l’adeguamento contrattuale a 30 ore settimanali per 42 unità a tempo parziale, e l’assunzione di personale Tecnico, Socio/Assistenziale e Funzionari. Lo fa sapere Rosario Genco, coordinatore Enti locali della provincia di Trapani della Cis Fp Palermo Trapani. “Con l’approvazione del Piano si apre una pagina importante per quei lavoratori che da circa 25 anni hanno vissuto nel limbo del precariato e si avvicina il personale già stabilizzato nel 2019 all’orario full time previsto dai Contratto nazionale di lavoro. A questo si aggiunge la possibilità di assumere nuove leve, per quei settori che hanno una evidente carenza strutturale di risorse umane, come l’ufficio tecnico e i servizi sociali”.

Il 2023, anno della svolta per Erice

Genco rivolge un plauso alla Giunta comunale ericina e tutto il management burocratico “che – sottolinea – attraverso un tortuoso e proficuo lavoro di squadra ma anche di confronto con le sigle sindacali è riuscito ad attivare un percorso che adesso passa nelle mani del Direttore di Ragioneria, Pugliesi, per la predisposizione del Bilancio preventivo/consolidato, nonché per la definitiva approvazione degli atti finanziari da parte del Consiglio Comunale”. Rosario Genco rimarca come “il 2023 potrebbe essere finalmente l’anno di svolta per quei lavoratori anomali (senza contratto), per l’adeguamento contrattuale del personale a tempo parziale, ma anche per l’organigramma strutturale complessivo dell’Ente”.

Prevista anche la progressione di carriera per i dipendenti

A questo va aggiunta la possibilità, prevista dal nuovo Contratto Nazionale firmatolo scorso 16 novembre – aggiunge Genco – della progressione di carriera per tutto quel personale, che ha assicurato servizi alla comunità, attraverso lo svolgimento di mansioni superiori. Una conquista che premia l’azione costante della CISL fp e inizia a dare dignità e certezze al futuro di quei lavoratori che da anni assicurano servizi essenziali alla comunità ericina”.