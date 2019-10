A chiamare la polizia gli abitanti svegliati dal boato

Colpo grosso a Marsala (Tp) dove un gruppo di malviventi questa notte ha asportato un bancomat dal muro di un istituto bancario utilizzando un escavatore. In piena notte hanno utilizzato il grosso mezzo pesante per portare via l’Atm della filiale della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo in contrada Terrenove-Bambina del centro trapanese.

E’ accaduto nel corso della notte nel pieno centro di Marsala. Un gruppo di malviventi, al momento ignoti, ha estratto il bancomat con tutti i soldi dal muro esterno della banca, danneggiando la struttura e lasciando il mezzo sul posto. A chiamare la polizia sono stati gli abitanti, svegliati dal boato, a notte fonda. Gli uomini pare che abbiano agito coperti da un passamontagna, come si vede nelle immagini del sistema di videosorveglianza. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. Da quantificare il bottino trafugato dai ladri.

Si tratta di un metodo ormai collaudato per i malviventi, oramai, in provincia di Trapani. Questa estate è accaduto anche in contrada Paolini e in località Xitta a Trapani. (foto di MarsalaLive)