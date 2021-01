La foto su Facebook

Sta balzando alle cronache il furto al Caffè Micael, in Via Nazionale, a Marsala, in provincia di Trapani dopo che il titolare dell’esercizio commerciale annuncia che da oggi inizierà a farsi giustizia da solo. A farlo sapere è il fratello del titolare, che pubblica anche le immagini del furto e del ladro: “Pur non vedendosi bene ho voluto fare sapere che siamo video sorvegliati e d’ora in poi pure armati. La legge ce la facciamo noi!”.

E poi rivolgendosi all’autore del furto: “Presto pubblicheremo tutto il video. Chi ti conosce già ti può avvisare”.

“Siamo video sorvegliati e d’ora in poi pure armati. La legge ce la facciamo noi!”. E’ questo il messaggio social di un familiare del titolare di un bar della periferia di Marsala preso di mira, di notte, da un ladro. Oltre al post, l’uomo ha pubblicato su Facebook anche un fermo immagine del filmato registrato dall’impianto di videosorveglianza interno del locale che ha immortalato l’azione del ladro. E rivolgendosi all’autore del furto scrive: “Presto pubblicheremo tutto il video. Chi ti conosce già ti può avvisare”.

Parecchi, negli ultimi tempi, sono stati i furti e le rapine ai danni di varie attività commerciali a Marsala. Gli esercenti sono ormai esasperati.