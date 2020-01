in azione carabinieri e poliziotti

Nella notte di lunedì 20 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala ed i Poliziotti del Nucleo Volanti del locale Commissariato hanno arrestato per furto aggravato in concorso ben cinque soggetti.

Si tratta dei marsalesi Andrea Lombardo e Vincenzo Bilardello, rispettivamente di 34 e 19 anni, dei fratelli Alessio e Franco Indelicato, di 25 e 27 anni, nonché di Giuseppe Pizzo, 22 anni.

Nello specifico, dopo aver ricevuto l’allarme scattato presso un appartamento sito nel pieno centro cittadino, le Centrali Operative di Carabinieri e Polizia provvedevano ad inviare immediatamente sul posto diversi equipaggi. Appena giunti sul posto, poco distanti dall’abitazione interessata, Carabinieri e Poliziotti notavano cinque soggetti che – alla vista della pattuglie – cercavano di allontanarsi velocemente dividendosi per le vie limitrofe.

Grazie alla professionalità del personale intervenuto, ed in particolare al coordinamento da questi messo in atto, si riuscivano ad assicurare alla giustizia tutti e cinque i malviventi. A seguito di una minuziosa attività investigativa, posta in essere soprattutto mediante la visione e la comparazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli uomini della Compagnia Carabinieri di Marsala e del Commissariato di P.S. di Via Verdi sono riusciti ad individuare nei cinque soggetti fermati gli autori di un furto consumato e di due tentativi di furto ai danni di tre abitazioni del centro storico marsalese.

Di fatti, all’esito delle operazioni di perquisizione, occultata all’interno dell’autovettura di Lombardo, parcheggiata non molto distante dalla zona interessata, oltre a diversi arnesi atti allo scasso, è stata rinvenuta la refurtiva portata via dall’abitazione visitata dai ladri, che è stata restituita alla legittima proprietaria.

All’esito delle formalità di rito, pertanto, i cinque soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto e accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che sarà fissata nei prossimi giorni.

Tali arresti sono il risultato del lavoro sinergico che Carabinieri e Polizia svolgono quotidianamente sul territorio marsalese per la prevenzione e repressione dei reati.