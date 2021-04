Posti di blocco in strada

Un arresto, quattro denunce e un ristorante chiuso. E’ il bilancio dei controlli anti covid dei carabinieri nel Trapanese. In particolare, il personale della Stazione di Paceco e della Sezione Radiomobile di Trapani ha arrestato per il reato di evasione F.C. I militari, durante l’intervento per una lite, hanno notato che tra i partecipanti vi era il 45enne che, nonostante fosse ai domiciliari, era uscito dalla propria abitazione per discutere con altre tre persone per futili motivi. Per la violazione commessa, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto.

Nel corso dei numerosi posti di controllo eseguiti nei territori di Trapani ed Erice, i Carabinieri hanno proceduto al deferimento di 4 persone per vari reati. Tra questi, un 22enne dovrà rispondere delle accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi e oggetti atti a offendere perchè trovato con una mazza da baseball all’interno dell’autovettura, subito sequestrata. Altre tre persone, tra i 21 e i 41 anni, sono state deferite a vario titolo per i reati di guida senza patente in condizione di recidiva nel biennio, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Chiuso un ristorante

I militari hanno elevato la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività commerciale per cinque giorni, al titolare di una attività di ristorazione, poiché sorpreso a somministrare cibi e bevande che gli avventori consumavano nei pressi del locale.