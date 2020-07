Denunciate due persone per guida senza patente

Due denunce e multe per 18 mila euro. È il bilancio dei controlli dei Carabinieri di Trapani eseguiti nel corso del fine settimana dopo i riscontri positivi del servizio straordinario di controllo del territorio condotto alcuni giorni fa. Sono state identificate circa 80 persone, controllati 40 veicoli, tra autovetture e ciclomotori, elevate sanzioni amministrative per varie violazioni al Codice della Strada per il valore complessivo di oltre 18.000 euro e 25 punti patente decurtati, sequestrati 3 veicoli.

Nel corso dei controlli, due uomini sono stati sorpresi alla guida dei propri veicoli sprovvisti di patente e, per tanto, denunciati alla Autorità Giudiziaria. Si tratta di A.F., trapanese di 33 anni, che guidava un ciclomotore nonostante gli fosse stata revocata la patente a seguito della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza e D.A., trapanese, di 34 anni che era alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente in condizione di recidiva.

Sono state eseguite molteplici perquisizioni personali e veicolari, anche in questo caso, con esito positivo, infatti, un 33enne trapanese è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntore. Tali controlli saranno ripetuti nelle prossime settimane con l’obiettivo di intensificare la cornice di sicurezza con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione giovanile e di movida.