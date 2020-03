La Sea Favignana invita tutti a restare a casa

Anche la società elettrica dell’isola di Favignana (Tp), la SEA Favignana si unisce all’appello delle istituzioni locali, regionali e nazionali raccomandando alla popolazione di seguire in modo scrupoloso le disposizioni governative in materia di distanziamento sociale, principale strumento per contrastare la diffusione del coronavirus.

L’azienda volge alla collettività un invito ribadendo la propria vicinanza agli abitanti dell’isola e invitando tutti a rimanere a casa il più possibile, limitando gli spostamenti alle situazioni di estrema necessità e adottando tutte le precauzioni possibili, a partire dai dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti, congiuntamente al mantenimento della massima distanza da un individuo all’altro.

La Società di Favignana ha anche avviato al suo interno il lavoro agile che è stato organizzato con successo già da oltre una settimana da tutto il comparto amministrativo e dai capi servizio di SEA, che operano regolarmente dai propri domicili avvalendosi di piattaforme on line messe a disposizione dal governo. “Ringraziamo – dice l’azienda –l’amministrazione comunale di Favignana per l’attenzione con la quale sta affrontando l’emergenza sociale e sanitaria in atto: una gestione impeccabile ed estremamente concreta che rappresenta un modello di perfetta organizzazione territoriale dinanzi a fatti inattesi e gravi”.