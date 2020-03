Continuano i controlli

Anche nella provincia di Trapani i Carabinieri stanno eseguendo serrati controlli tesi a verificare il rispetto delle misure urgenti decise dal Governo in materia di gestione e contenimento dell’emergenza coronavirus.

I Carabinieri di Poggioreale, hanno denunciato un palermitano che non è riuscito a fornire motivi validi sulla sua presenza a Poggioreale.

I Carabinieri di Castelvetrano,invece, hanno arrestato un disoccupato per evasione. L’uomo, dopo aver svolto una visita medica regolarmente autorizzata, non ha fatto rientro a casa ed è stato sorpreso dai militari per le strade cittadine. L’uomo è stato anche denunciato per non aver rispettato le indicazioni previste dai decreti emessi dal Governo nei giorni scorsi.