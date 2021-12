La smentita dei carabinieri "nessun intervento del genere è stato effettuato"

“Sei persone positive al Covid, già accertate, che dovevano rimanere a casa, sono state trovate dai carabinieri all’interno di un supermercato di Marsala”. È quanto recita un messaggio audio, con protagonista una voce maschile, diffuso sui social e in particolare su WhatsApp.

I carabinieri “Fake news”

Ma, precisano i carabinieri, è una fake news smentendo la ricostruzione e sottolineando che “nessun intervento del genere è stato effettuato”.

La falsa ricostruzione smentita dai militari dell’Arma

Nell’audio, l’uomo, con spiccato accento marsalese, dice che un suo “paziente” che lavora in un laboratorio di analisi gli ha raccontato che mentre era in un supermercato della città ha visto aggirarsi tra gli scaffali una persona alla quale aveva fatto il tampone e che era risultato positivo al Covid. A questo punto ha chiamato subito i carabinieri che sarebbero arrivati “dopo cinque minuti”, bloccando le vie d’uscita del supermercato e controllando i Green pass di tutti i clienti, trovando sei “positivi” che sapevano di essere tali e non potevano uscire da casa. Ricostruzione che però i militari dell’Arma di Marsala hanno categoricamente smentito.

Oltre 3.700 casi in Sicilia

Intanto sono 3.729 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.631 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.819. Il tasso di positività sale al 6,7% ieri era al’5,6%.

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 32.696 casi, al secondo la Campania con 9.802, al terzo posto il Piemonte con 9.671 casi, al quarto il Veneto con 8.666 casi, al quinto la Toscana con 7.304 casi, al sesto il Lazio con 5.238 casi e al settimo l’Emilia Romagna con 4.134.

Gli attuali positivi sono 35.228 con un aumento di 3.085 casi. I guariti sono 638 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.481.

Sul fronte ospedaliero sono 792 ricoverati, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 89, un caso in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 984 casi, Catania 957, Messina478, Siracusa 279, Trapani 339, Ragusa 172, Caltanissetta 217, Agrigento 32, Enna, 271.