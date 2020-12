Era originario di Geraci Siculo

Un’altra vittima del coronavirus. E’ Bartolo Parrinello, ex primario del reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, in pensione da qualche anno.

Aveva 73 anni originario di Geraci Siculo. Sono in tanti a ricordarlo, in queste ore, a Mazara, e non solo, dato che Parrinello nella sua lunga carriera ha fatto nascere generazioni di mazaresi.

Bartolo Parrinello, specialista in patologie della riproduzione, era stato dirigente del reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale Abele Ajello di Mazara e aveva lavorato anche al Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.

Commozione nella comunità mazarese, espressa anche sui social attraverso i post di numerosi genitori che legano al nome e al viso di Bartolo Parrinello uno dei momenti più belli della vita, la nascita dei propri figli. Da alcuni anni in pensione, il professionista aveva recentemente contratto il Coronavirus: la sua situazione sanitaria è andata via via peggiorando, fino all’odierno decesso.

“Cordiale, generoso, disponibile ironico geniale, semplice, intuitivo, professionale, profondamente religioso, umile e umano” è uno dei commenti che si leggono sui social.

E sono tante le mamme che lo ricordano per averle accompagnate, con umanità e professionalità, nel momento più importante della loro vita, quello del parto.