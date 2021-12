È il secondo anno consecutivo

Covid19 batte Torneo Costa Gaia. Per il secondo anno consecutivo la pandemia ha la meglio sulla kermesse di calcio giovanile che si sarebbe dovuto disputare ad Alcamo.

“Avremmo voluto con tutte le nostre forze ripartire con il torneo per evitare un altro anno di stop – ha detto il direttore organizzativo Gaetano Lo Monaco – ma l’incremento della pandemia e l’aumento dei contagi ad Alcamo, ma anche negli altri comuni che dovevano ospitare le gare del torneo, ci hanno imposto lo stop”.

Le finali si sarebbero dovute disputare dal 6 gennaio

La decisione da parte dei vertici della scuola calcio Adelkam è arrivata dopo un confronto con il sindaco di Alcamo Domenico Sordi e quello di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo. Nella cittadina del Golfo si sarebbero dovute giocare le finali del 6 gennaio.

I due sindaci hanno consigliato agli organizzatori di sospendere anche quest’anno la manifestazione. Dunque sarà rinviato a data da destinarsi il 34º trofeo Costa Gaia Conad Cup che aveva ricevuto anche per quest’anno il sostegno economico da parte del Comune di Alcamo e del main sponsor Conad Sicilia.

Oggi 3.729 casi di Covid19 in Sicilia

Sono 3.729 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.631 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.819. Il tasso di positività sale al 6,7% ieri era al’5,6%.

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 32.696 casi, al secondo la Campania con 9.802, al terzo posto il Piemonte con 9.671 casi, al quarto il Veneto con 8.666 casi, al quinto la Toscana con 7.304 casi, al sesto il Lazio con 5.238 casi e al settimo l’Emilia Romagna con 4.134.

Gli attuali positivi sono 35.228 con un aumento di 3.085 casi. I guariti sono 638 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.481.

Sul fronte ospedaliero sono 792 ricoverati, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 89, un caso in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 984 casi, Catania 957, Messina478, Siracusa 279, Trapani 339, Ragusa 172, Caltanissetta 217, Agrigento 32, Enna, 271.