«Sono stati effettuati oggi alcuni rilievi e prove di supporto alla progettazione sul ponte sul fiume san Bartolomeo necessari per procedere alla demolizione e realizzazione di un attraversamento provvisorio». Lo fa presente il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, dopo il crollo al ponte che da mesi paralizza la viabilità del Comune e i collegamenti con Alcamo.

Domani rilievi col drone

Inoltre domattina, mercoledì 19 gennaio – annuncia il primo cittadino di Castellammare «saranno fatti alcuni rilievi con drone sulla ex statale 187 al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la percorribilità della strada chiusa per le frane dei mesi scorsi».

Ripristinare viabilità al più presto

«Occorre ripristinare prima possibile il percorso viario sulla ex 187 dove si sono verificati più cedimenti e per questo monitoriamo e invitiamo continuamente gli enti competenti al risanamento della strada quanto più velocemente possibile poiché si tratta di un importante percorso per raggiungere più aree nei pressi e la stessa spiaggia Playa», spiega Rizzo.

Demolizione entro l’estate

«Intanto oggi sono stati effettuati anche dei rilievi a supporto della progettazione sul ponte crollato sul fiume San Bartolomeo al fine di procedere alla demolizione e alla realizzazione di un attraversamento temporaneo che secondo il cronoprogramma indicato, l’Anas ritiene di poter realizzare prima dell’estate», continua il sindaco.

2 milioni per i lavori

La Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro che si uniscono al finanziamento di 800 mila euro da parte dell’Anas «per demolire e realizzare un attraversamento provvisorio sul ponte crollato al confine tra Castellammare ed Alcamo. Continuiamo a seguire l’iter e chiedere a gran voce interventi rapidi nell’interesse del territorio», conclude.

Il crollo

Il crollo del Ponte San Bartolomeo è avvenuto a causa del maltempo lo scorso 11 dicembre 2021. Il crollo è avvenuto sulla SS187 quando erano circa le due di notte e sarebbe avvenuto a causa del cedimento di uno dei piloni che lo sostengono. Al momento del crollo stava per transitare un’automobile, ma l’autista per fortuna è riuscito in tempo a frenare la vettura e a salvarsi per un pelo. Un miracolo.