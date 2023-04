L’incidente nel Trapanese, 23enne in prognosi riservata

Perde il controllo della moto e cade con violenza sull’asfalto, grave un giovane nel Trapanese. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Ha perso da solo il controllo della due ruote, al momento non pare coinvolto nel sinistro nessun altro mezzo.

Dove è successo

Vittima un 23enne in sella alla moto di grossa cilindrata che stava guidando. Arrivato all’altezza della frazione di Purgatorio, a Custonaci, sulla strada principale che si collega verso San Vito Lo Capo, il ragazzo cade dalla moto per cause ancora in corso di accertamento. Immediatamente trasportato all’ospedale Trapanese, i sanitari hanno stabilito di ricoverarlo nel reparto di rianimazione. I rilievi affidati ai carabinieri che stanno ricostruendo con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Altro incidente nel Ragusano

Ieri altro incidente nel Ragusano anche se fortunatamente senza alcun ferito grave. E’ stato segnato durante il rientro dal ponte di Pasqua, 3 auto coinvolte e 4 feriti. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori ma che fortunatamente ha scongiurato tragici epiloghi. Ancora tutta da verificare la dinamica di quanto accaduto da parte della polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Secondo le prime evidenze, l’incidente si è verificato sulla statale 194 che collega Modica a Pozzallo. le tre auto coinvolte sono una Nissan Qashqai, una Fiat 500 e una Lancia Y. Quattro degli occupanti hanno avuto la peggio anche se non sono in pericolo di vita. Tutti ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica. Oltre alla polizia municipale e alle ambulanze del 118 sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

Custonaci teatro di un altro drammatico scontro

Proprio Custonaci nei giorni scorsi teatro di un gravissimo incidente incidente stradale con 6 persone morte. Sarebbe stata fatale l’alta velocità. I primi rilievi del sinistro accaduto lo scorso 26 marzo hanno accertato che i due veicoli coinvolti, un’Alfa 159 e un Doblò, percorrevano un rettilineo sulla strada provinciale 16 e si sono scontrati frontalmente, perché uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta colpendo l’altra auto che veniva in senso contrario. Non rilevati segni di frenata visibili lungo la carreggiata secondo quanto è stato rilevato dopo la tragedia. Nell’incidente hanno perso la vita 4 uomini e 2 donne.

