Il caso Denise Pipitone

A Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Raitre, è stato affrontato nuovamente il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel settembre 2004.

Piera Maggio si è sfogata su quanto detto negli scorsi giorni dall’ex PM Maria Angioni in televisione, ovvero che Denise sarebbe viva e avrebbe una figlia.

Piera Maggio ha detto: «Io capisco la buona fede di tutti però invito alla cautela, alla calma. Cerchiamo di non fare confusione in rete, di fare allarmismi».

E ha aggiunto: «Non è bello sentirmi dire in tv che Denise è mamma e io sarei nonna. Chiedo rispetto per noi genitori, non è possibile andare incontro a questo».

Piera Maggio ha poi proseguito: «Non significa che gli avvistamenti non debbano essere segnalati, chiediamo però che prima ci fossero degli accertamenti, di valutare prima se siamo sulla strada giusta. Così creiamo solo confusione. Meno male che abbiamo intrapreso la strada della cautela e della riservatezza, vorrei che questo fosse rispettato anche da altri».

Intervistata anche Silvana, la donna rom che, secondo una testimone di nome Marianna, sarebbe quella che si vede nel filmato catturato da una guardia giurata a Milano poche settimane dopo la scomparsa di Denise. Ebbene, ha smentito qualsiasi coinvolgimento.