Le sue parole sui social media

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004, si è sfogata su Facebook.

«La Corte Di Cassazione ha assolto Jessica Pulizzi ‘per insufficienza di prove’, però RICONOSCE il movente e lo ATTRIBUISCE anche alla madre Anna Corona», ha scritto.

E ancora: «Se dobbiamo tener conto della sentenza della Suprema Corte, di cui ne siamo rispettosi, lo dobbiamo in tutto. (La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito, garante della corretta applicazione delle norme, soprattutto procedurali). Gli atti della singola persona vanno letti non separatamente dal processo svolto, si deve tenere conto dello sviluppo avvenuto in dibattimento».

Esempio: «Gli alibi di Jessica Pulizzi, il 1° settembre 2004, durante il processo non hanno trovato riscontro. Dopo 17 anni, alcune persone centrali sul caso del rapimento di Denise, sono prossimi alla santificazione, solo perché alcuni hanno deciso così… Piera Maggio, NON È la Corte di Cassazione. Dire quello che fa più comodo non è fare informazione tanto meno garantismo».

«P.s. Anna Corona, NON HA subito nessun processo. Gaspare Ghaleb è l’unico ad essere stato condannato per false dichiarazioni al P.M condanna poi andata in prescrizione», ha concluso Piera Maggio.