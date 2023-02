Stretta nei controlli dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (TP) hanno denunciato un palermitano di 36 anni per l’inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio nel comune di Salemi, in quanto sorpreso a passeggiare per strada.

Altre due denunce

Denunciato anche un palermitano di 28 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale non veniva trovato presso il luogo previsto dalla citata misura di prevenzione e per questo denunciato. Come è stato denunciato un tunisino di 27 anni per porto di armi od oggetti atti a offendere e spaccio di droga in quanto a seguito di perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato di 16 cm., 30 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish divisa in dosi, 13 grammi di marijuana divisa in dosi, tutto posto sotto sequestro dai militari operanti.

Giovani spericolati sotto effetto di droghe e alcol, denunciati

Nei giorni scorsi giro di vite dei carabinieri contro la movida selvaggia nel Trapanese, giovani trovati alla guida sotto effetto di droghe e alcol. La task force si è concretizzata nello scorso fine settimana e sono arrivati i riscontri

Alcol e stupefacenti

Una ragazza di 20 anni denunciata invece per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, è stata trasportata presso all’ospedale di Trapani. Dalle analisi del sangue sarebbe risultata positiva al test dei cannabinoidi. Infine un 27enne di Valderice denunciato per guida sotto l’influenza di alcol in quanto sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti.

L’idea dell’inasprimento delle pene

Per Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Traporti, la patente va ritirata per almeno 10 anni a chi si mette alla guida sotto effetto di droga o alcol e provoca incidenti, con morti o feriti. Lo ha dichiarato il mese scorso alla presentazione del ‘Rapporto sulla sicurezza stradale’ di Dekra. “Se uno si mette consapevolmente alla guida, drogato o ubriaco, e provoca incidenti con morti e feriti la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente – ha detto il ministro -. Ci sono diverse associazioni che riuniscono le vittime dei pirati della strada che chiedono la revoca a vita. Ed io penso che se qualcuno si mette alla guida imbottito di cocaina od ubriaco marcio è una bomba. Un potenziale assassino e quindi se non la revoca a vita almeno la sospensione per dieci anni del diritto di guidare penso che sia sacrosanto”.

Gli altri controlli

I carabinieri della compagnia di Trapani nello scorso fine settimana hanno eseguito anche una serie di servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Ma anche sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e rispetto del codice della strada. Alla fine 5 le persone che sono state denunciate.

Alla guida senza patente

Un pregiudicato trapanese di 41 anni, arrestato un anno fa per il furto di uno scooter, denunciato per guida senza patente perché revocata. Oltretutto la sua posizione si è aggravata perché ha reiterato lo stesso reato nel biennio. I carabinieri hanno poi denunciato due pregiudicati trapanesi di 24 e 74 anni per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In seguito ad una perquisizione sono stati trovati in possesso di una mazza di ferro ed un coltello di genere vietato, sottoposti a sequestro.