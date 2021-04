I Carabinieri di Marsala (TP) hanno arrestato il marsalese G.G., 43 anni, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il blitz in casa

In particolare, i militari hanno notato un giovane del posto che, dopo essere entrato nell’abitazione del 43enne, vi usciva dopo pochi minuti. Data la situazione i militari hanno dapprima effettuato una perquisizione personale a carico del giovane, trovandolo in possesso di una dose di hashish, per poi proseguire tale attività presso l’abitazione del 43enne. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha cercato di sbarazzarsi dello stupefacente ancora in suo possesso, circa 5 grammi di hashish posti su un tavolo, gettandolo dalla finestra insieme al bilancino di precisione, ma il tutto è stato prontamente recuperato e posto sotto sequestro dagli operanti.

L’uomo dichiarato in arresto

Data l’accertata attività di spaccio, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di udienza di convalida, mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla competente Prefettura di Trapani in qualità di assuntore non terapeutico di sostanza stupefacente.