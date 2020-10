a san mauro castelverde e gibellina

Si sono chiuse alle 14 le urne per le elezioni amministrative in Sicilia. Si è votato in 60 Comuni dell’Isola per il rinnovo di sindaci e consigli comunali.

Sono appena iniziate le operazioni di spoglio nei seggi elettorali.

E sono noti già due sindaci: quello di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, dove si è confermato il candidato unico, Giuseppe Minutilla, esponente di Diventerà Bellissima, formazione del governatore Nello Musumeci; e quello di Gibellina, (Trapani), dove resta primo cittadino, al termine di una corsa anche qui in solitaria, Salvatore Sutera, a capo di una lista civica.

Si è votato in 15 comuni con il sistema proporzionale e in 45 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 738.406 cittadini.

I capoluoghi di provincia dove si è votato sono stati Agrigento ed Enna.

I comuni interessati alle elezioni amministrative dovevano essere 61 ma Tremestieri Etneo è stato escluso dal voto a causa di presunti illeciti penali rilevati dalla magistratura nella raccolta e autenticazione delle firme. Ieri sera alle 22, a chiusura seggi, l’affluenza alle urne era stata del 45,54%.

I due candidati di San Mauro Castelverde e Gibellina hanno raggiunto l’elezione grazie all’avvenuto superamento del quorum dei votanti.

In merito all’elezione di Giuseppe Minutilla interviene Alessandrò Arico, capogruppo all’Ars di Diventerà Bellissima. “Al caro amico Giuseppe un grande in bocca al lupo per la nuova sfida che lo attende. Ha già dimostrato con i fatti di sapere ben amministrare, pertanto siamo certi che durante il suo nuovo mandato nel ruolo di sindaco- insieme alla squadra di assessori che lo coadiuverà- saprà ulteriormente rilanciare San Mauro Castelverde”.

Interviene anche Angelo Pizzuto, coordinatore provinciale di DiventeràBellissima: “In questi anni l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla ha raggiunto ottimi risultati in tema di sviluppo, lavoro e incremento del turismo”.

Nei comuni al di sopra di 15mila abitanti nel caso nessuno dei candidati sindaco superi il 40% dei consensi è previsto anche un turno di ballottaggio da svolgersi il 18 e 19 ottobre con le stesse modalità di voto.