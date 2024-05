La deputata della Lega Annalisa Tardino ha incontrato il primo candidato sindaco donna al Comune di Salemi, Giusy Spagnolo. Nella lista della candidata sindaco è presente Adelaide Terranova, consigliere comunale uscente e promotrice dell’incontro con l’Eurodeputato della Lega, riferimento nell’Isola di Matteo Salvini. La consigliera uscente, durante il suo intervento, ha sottolineato che “L’Europa è un’occasione unica. Non possiamo concederci il lusso di sbagliare. L’occasione va colta con determinazione e con voglia di utilizzare gli ingenti fondi messi a disposizione dall’Ue per realizzare gli interventi e i servizi indispensabili per il rilancio della nostra terra”.

Terranova: “Pnrr strumento di opportunità”

L’obiettivo della consigliera comunale Terranova è quello di creare un Osservatorio per intercettare e spendere con oculatezza i fondi del Pnrr. Ha aggiunto al riguardo: “Molti fanno riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini generici. Insomma, come una sorta di ‘passe-partout’ per ogni tipo di esigenza. E’ un errore. Il Pnrr è strumento per cogliere le opportunità certamente, ma dopo un attento studio sulle priorità e sulle vere necessità del nostro territorio, che sconta ritardi atavici in alcuni asset strategici”. A Salemi, quindi sarà corsa a tre per la carica di sindaco. Giuseppe Crimi, Vito Scalisi e Giusy Spagnolo.

Giuseppe Crimi

Crimi, avvocato, esponente di Fratelli d’Italia e consigliere comunale uscente, è supportato dalla lista ‘Cambiare Salemi’. Questi i candidati al consiglio comunale: Giuseppe Crimi; Susanna Agueci; Giuseppe Alopari; Valentina Asta, Baldassare Bivona; Vito Conforto; Francesco Gandolfo; Angela Gassiraro; Anna Genna; Giuseppina Gucciardi; Luigi Loiacono; Giuseppe Maniscalco; Maria Concetta Monte; Francesca Maria Antonina Policani; Sigismondo Francesco Renda; Ivan Virzì.

Vito Scalisi

Scalisi, architetto, assessore alla Cultura dell’Amministrazione Venuti, è sostenuto dalla lista ‘Scelgo Salemi’. Questi i componenti della lista: Calogero Angelo; Federica Armata; Veronica Armata; Leonardo Bascone; Giuseppe Bongiorno; Antonio Caradonna; Lorenzo Cascio; Pietro Crimi, Elisabetta Favuzza; Giovanni Fici; Gasperina Gandolfo; Giuseppe Gandolfo; Susanna Grassa; Antonino Mastrantoni; Alessia Rizzo; Francesca Scimemi.

Giusy Spagnolo

Spagnolo, docente di Lettere, è supportata dalla lista ‘Scrusciu’. Questi i candidati al consiglio comunale: Filippo Triolo, Giuseppa Asaro, Salvatore Ezio Blunda, Antonio Brunetta, Giusy Favuzza, Giuseppe Ferro, Veronica Galuffo, Margherita Gaudino, Vito Giammalvo, Giuseppe Loiacono, Mariella Peri, Andrea Russo, Vincenzo Saladino, Adelaide Terranova, Antonino Dario Verde, Rosario Ditta.