E’ stata rieletta al primo turno con il 42% dei voti

Ha festeggiato dalla finestra di casa con mascherina e guanti Daniela Toscano dopo la notizia della sua rielezione a sindaco di Erice, nel trapanese. Affetta da tre giorni dal covid19, la prima cittadina si è affacciata in strada ed ha stappato una bottiglia di spumante quando ha avuto la certezza di aver superato il 40 per cento dei consensi, soglia minima nei paesi in cui si va al voto col sistema proporzionale per poter vincere al primo turno. La Toscano ha toccato quota 42 per cento ed è riuscita ad evitare il ballottaggio con dietro sé, politicamente parlando, porta sempre qualche insidia.

I voti

Per l’esattezza la riconfermata sindaca ha conquistato 5.005 voti a conclusione dello spoglio di tutte e 32 le sezioni allestite in paese. La sua è una coalizione che si può definire trasversale dal momento che è riuscita a mettere insieme Pd e Udc, che quasi mai vanno a braccetto, accompagnate da altre 6 liste civiche, A rincorrerla, seppur a debita distanza, Piero Spina che di liste invece ne aveva 5 ma si è fermato al 29 per cento dei consensi, pari a 3.410 voti. Maurizio Oddo del Movimento 5 Stelle alla fine ha conquistato 2.039 voti, Silvana Catalano si è fermata a 1.303.

I commenti

La Toscano ha parlato di campagna elettorale velenosa, anche troppo: “Le critiche vanno sempre accettate – ha detto -, specie se ricopri la carica di sindaco di un paese. Forse si è andati troppo oltre durante questa campagna elettorale e i cittadini se ne sono accorti. Alla fine hanno votato per la continuità, perché evidentemente hanno visto il lavoro svolto in questi 5 anni”. “Continuerò a fare politica – ha voluto precisare Piero Spina – puntando sul dialogo e sul confronto con la gente, non certo con lo scontro”.

A Petrosino

A Petrosino, unico altro Comune della provincia andato al voto, si può dire che c’è stato un risultato clamoroso. Ha vinto Salvatore Anastasi con 1.524 consensi, per una manciata di voti, appena 16 in più di Marcella Pellegrino. Al terzo posto Roberto Angileri anche se anche lui a brevissima distanza (1.441 voti). Quest’ultimo era sostenuto dal sindaco uscente Gaspare Giacalone.