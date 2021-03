per favorire lo sviluppo della comunità

Nasce il Comitato per la rettifica dei confini dei Comuni di Trapani ed Erice

Molteplici gli obiettivi del Comitato

Tra le prime azioni il miglioramento dei servizi ai cittadini e lo sviluppo economico, sociale e produttivo

Il Comitato collaborerà con le amministrazioni comunali

Si è costituito il Comitato per la Rettifica dei confini dei Comuni di Trapani e Erice e l’unione dei Comuni Elimo-Ericini.

Riorganizzazione territoriale e amministrativa, gli obiettivi

Gli obiettivi della riorganizzazione territoriale e amministrativa sono: migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, favorire lo sviluppo economico, sociale, produttivo ed economico di un’intera comunità affine anche per motivi storici, geografici e culturali.

Le iniziative del Comitato

I promotori del Comitato organizzeranno e promuoveranno ogni iniziativa utile e necessaria volta a tutelare il territorio, l’ambiente, la salute dei cittadini attraverso la partecipazione attiva della comunità locale e in particolare a organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli organi istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta od indiretta sull’argomento specifico di interesse pubblico; collaborare con le amministrazioni comunali interessate; coordinare la propria azione con quella di altri comitati, enti e associazioni che a livello locale, regionale e nazionale perseguono analoghe finalità.

E’ possibile aderire al Comitato

La presente iniziativa rimane aperta senza alcuna restrizione a chiunque altro condivida i principi ispiratori del comitato, che può sottoscrivere il documento per adesione.

I componenti del Comitato

I promotori nominano presidente e portavoce del Comitato “Per la Rettifica dei Confini Trapani-Erice” Silvana Catalano e vicepresidente Gian Rosario Simonte, ai quali vengono conferiti i poteri di rappresentanza del comitato nei rapporti con i terzi. I promotori, altresì, nominano coordinatori con delibera di rappresentanza in materie tecniche e specifiche: Marcello Maltese per l’area urbanistica; Vincenzo Maltese per l’area giuridica; Gian Rosario Simonte per l’area tributi e finanze; Giuseppe Sergi per l’area comunicazione social-media.