Nel Trapanese i raid notturni alle automobili posteggiate

Ancora vandali di auto tra Trapani ed Erice che non si fermano nemmeno a Natale. Neanche nel santo giorno di festa per eccellenza si è interrotta la catena di episodi che oramai da qualche settimana si verificano tra le due cittadine limitrofe della provincia Trapanese. La notte di Natale brutta sorpresa per tantissimi residenti o per chi aveva posteggiato temporaneamente in quelle strade per festeggiare con amici e parenti. Si sarebbero contati almeno una cinquantina di episodi di finestrini rotti delle auto dai vandali. Azioni senza senso, fine a sé stesse, dal momento che non è stato rubato nulla. Quindi nessun gesto magari di qualche ladro disperato ma semplicemente il puro “piacere” di creare disagi e danni.

Catena di episodi

E’ da tempo che in questa zona si registra la presenza di vandali che prendono di mira le auto posteggiate. In diverse giornate sono stati denunciati episodi di finestrini rotti sempre tra Erice e Trapani, al confine tra le due cittadine. Cosa possa spingere i malintenzionati a questo tipo di gesti resta un mistero. Sta di fatto che si concentrano sempre nelle stesse zone. Sarebbero poi almeno 50 le macchine con i finestrini infranti nell’ultima notte di follia. Episodi accaduti in svariate zone di Trapani, da Borgo Madonna fino alle traverse di via Fardella.

L’appello del Comune

Riguardo a quest’ennesimo raid di vandali alle auto è intervenuto il Comune. “L’invito del Comune di Trapani – si legge in una nota dell’amministrazione – è quello di denunciare i fatti alle autorità competenti. Gli inquirenti potranno contare sull’ausilio di telecamere private e potranno risalire ai criminali autori degli atti vandalici”. Vicenda che accade a pochi giorni dai gravi fatti che hanno riguardato le Mura di Tramontana, con circa 30 faretti distrutti. “E’ del tutto evidente come i danni causati da ignoti delinquenti – aggiunge il Comune – rappresentino un maggiore costo sia per le casse del Comune che per i privati”.