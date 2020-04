Un 55enne di Alcamo

I Carabinieri di Alcamo (Tp), hanno tratto in arresto per evasione Salvatore Fulco, di 55 anni.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari. In seguito è stato sorpreso mentre cercava di fare rientro nella propria abitazione dal retro, scavalcando la recinzione, sperando di non essere visto. L’uomo è stato arrestato e messo di nuovo ai domiciliari.