era anche senza patente

Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato Virginia Marcellino, 26 anni denunciata pochi giorni fa dallo per il reato di evasione e per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

La donna nonostante fosse ai domiciliari era stata notata dagli agenti in viale della Regione a bordo della sua Fiat Punto, dichiarando di essersi recata poco prima alla guardia medica. I poliziotti hanno però accertato che la donna non era mai andata nella struttura sanitaria e hanno anche scoperto che non era in possesso della patente di guida per condurre la propria auto.