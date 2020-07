nel corso di un servizio di controllo del territorio

I Carabinieri di Trapani, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato Danilo Sansica, trapanese, 21 anni, per il reato di evasione.

Il giovane,sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dopo aver manomesso il dispositivo, si è allontanato dalla propria casa senza autorizzazione. La perdita del segnale del dispositivo, ha fatto scattare l’allarme presso la locale Centrale Operativa che immediatamente ha diramato le ricerche. I militari hanno così scoperto che il giovane era evaso per acquistare della droga.

Infatti, nel corso della successiva perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di due dosi di crack del peso complessivo di circa 0,48 grammi. Al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e, in sede di rito direttissimo, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.