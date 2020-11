Rumori assordanti e polveri inquinanti oltre i limiti di legge. Per queste ragioni è stata sequestrata dai Carabinieri di Mazara del Vallo (TP) una Società Cooperativa di lavoro e servizi attiva nel settore della fabbricazione di materie plastiche.

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vall hanno condotto una mirata attività d’indagine nata grazie alle segnalazioni pervenute della cittadinanza circa un potenziale inquinamento ambientale. I militari, avvalendosi anche degli accertamenti posti in essere dall’ARPA, hanno eseguito un controllo della società nel corso del quale hanno avuto modo di rilevare la prosecuzione delle attività di produzione senza attendere il rilascio di alcun provvedimento autorizzativo per le emissioni in atmosfera.

Pertanto, i Carabinieri hanno proceduto d’urgenza al sequestro dello stabilimento denunciando altresì il legale rappresentate per la fattispecie di reato prevista dal Testo Unico sulle norme in materia ambientale.