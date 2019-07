Scatta il blitz anti abusivi: sequestri e sanzioni

Sulla spiaggia di San Vito lo Capo sono state denunciate due donne che eseguivano massaggi senza licenza, denunciato anche un giovane che si è opposto ai controlli delle forze dell’ordine. Scatta una task force lungo il litorale di San Vito lo Capo, nel Trapanese, per il contrasto al commercio abusivo. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri, capitaneria di porto e polizia municipale.

Nel secondo blitz anti abusivi sono state riscontrate numerose irregolarità. In particolare, 5 ambulanti esercitavano il commercio abusivo ambulante in assenza di autorizzazione amministrativa mentre altri 2 esercitavano l’attività commerciale ambulante in aree interdette o direttamente sulla spiaggia e non in apposite postazioni fisse così come previsto dalla autorizzazione del Comune.

I carabinieri hanno denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale un trapanese di 30 anni che vendeva frutta. Il giovane si è opposto ai controlli minacciando i militari. Altre due donne di nazionalità cinese sono state deferite in stato di libertà poiché colte nell’atto di esercitare abusivamente la professione di massaggiatrice.

In tutto le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni per oltre 1.800 euro e hanno sequestrato merce, tra cui abbigliamento vario, oli per massaggi e materassini gonfiabili per un valore complessivo di 2mila euro.