La scoperta dei carabinieri nel Trapanese

Sulla sua testa c’era un ordine di carcerazione datato ben quattro anni fa a cui era sempre sfuggito. Però è stato quasi per caso rintracciato nell’abitazione di un uomo che era ai domiciliari. Adesso finisce dietro le sbarre un 51enne che alla vista dei carabinieri aveva anche tentato di sfuggire alla verifica della sua identità, sostenendo di non avere con sé i documenti di identità. Accompagnato in caserma è stata appurata la sua identità ed è stato scoperto che in realtà avrebbe dovuto scontare una pena che non aveva mai espiato.

L’arresto a Favignana

Sono stati i carabinieri della locale stazione di Favignana ad avere arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Enna nel 2018, un romeno di 52 anni. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, doveva scontare una pena di 10 mesi di reclusione per reati commessi nel 2011 nell’ennese.

Trovato in casa di un pregiudicato

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione e controllo del territorio sull’isola, durante la verifica della presenza in casa di soggetti sottoposti a misure cautelari alternative sorprendevano il 51enne a casa di un soggetto sottoposto ai domiciliari.

Ha detto di essere senza documenti

Apparentemente molto nervoso l’uomo dichiarava di non avere documenti al seguito e per questo veniva accompagnato in caserma per l’identificazione. Da una serie di accertamenti emergeva che a suo carico era pendente un ordine di carcerazione. E’ stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

Altro latitante preso nel Trapanese

Un altro ricercato è stato preso nei giorni scorsi proprio nel Trapanese, per l’esattezza nel territorio a cavallo tra Alcamo e Partinico. In manette un uomo che avrebbe truffato una banca in Olanda, suo paese di origine, e sarebbe fuggito in Sicilia dove stava per acquistare un baglio di lusso. Così i carabinieri hanno fermato un uomo dopo aver ricostruito i suoi spostamenti nella provincia di Trapani. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani, col supporto dei colleghi della compagnia di Partinico, hanno arrestato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un cittadino olandese di 49 anni. L’uomo era ricercato perché accusato dei reati di truffa e falsificazione di documenti, commessi nel paese di origine tra il 2019 e il 2021.