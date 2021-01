Fermato con 11 grammi d marijuana, 22enne ai domiciliari

“Giovanni Brusca potrebbe tornare libero ad ottobre”, il boss in attesa della liberazione anticipata

Dichiara Salvino Caputo di Forza Italia: “Mi chiedo se per un criminale sanguinario e spietato come Giovanni Brusca autore dei più efferati crimini, uno per tutti l’assassinio di un bambino innocente, possano essere previsti benefici tali da giustificare e colmare colpe gravissime..